Al Teatro Bon un dottor miracolo per incantare i più piccoli

Vieni a scoprire un mondo magico al Teatro Luigi Bon con “Un’estate d’inclusione”! Martedì 17 giugno, alle 17:00, i più piccoli potranno immergersi nelle meraviglie dello spettacolo “Il Dottor Miracolo”. Un’occasione speciale per incantare, educare e coinvolgere i giovani spettatori attraverso storie che promuovono l’inclusione e il rispetto. Non mancare, un’esperienza indimenticabile li aspetta!

Martedì 17 giugno iniziano gli spettacolo di “Un’estate d’inclusione” al Teatro Luigi Bon. L’invito è per le 17:00 con un appuntamento dedicato ai più piccoli: “Il Dottor Miracolo”, ideato da Annalisa Metus che è anche voce narrante e curatrice dell’allestimento scenico, e Cristina Santin voce. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Al Teatro Bon un "dottor miracolo" per incantare i più piccoli

