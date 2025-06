Al raduno del Triveneto sfilano ben duemila alpini veronesi Trevisan | Un chiaro segnale per la nostra candidatura all' adunata nazionale

al raduno del Triveneto, dove ben duemila alpini veronesi e trevisani hanno sfilato con orgoglio, inviando un chiaro messaggio alla nostra candidatura all’Adunata Nazionale. Abituati alle sfide delle alte quote, hanno affrontato la calura cittadina con determinazione, testimoniando il loro spirito indomito e la forte unità. Sono stati infatti...

Gli alpini veronesi, abituati alle alture e pronti a far fronte a tempo avverso, neve e ghiaccio, nella giornata di domenica 15 giugno hanno sfidato la canicola cittadina sfilando in massa al "Raduno Triveneto" organizzato quest’anno a Conegliano, nel territorio trevigiano. Sono stati infattii. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Al raduno del Triveneto sfilano ben duemila alpini veronesi. Trevisan: «Un chiaro segnale per la nostra candidatura all'adunata nazionale»

