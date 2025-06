Al Pitti Uomo 108 Aeronautica Militare SS26 | Quando il Vintage Militare Incontra la Vita di Tutti i Giorni

al Pitti Uomo 108 Aeronautica Militare SS26 porta in passerella un mix irresistibile di vintage militare e stile quotidiano. Se c’è una cosa che abbiamo imparato negli ultimi anni, è che il guardaroba maschile deve coniugare praticità ed eleganza. La collezione Primavera-Estate 2026, presentata in anteprima, riflette questa tendenza, creando capi versatili e funzionali. Il brand italiano, che [...]

Se c’è una cosa che abbiamo imparato negli ultimi anni è che il guardaroba maschile deve essere pratico quanto elegante. E la collezione Primavera-Estate 2026 di Aeronautica Militare che sarà presentata al Pitti Uomo 108 sembra aver colto perfettamente questo spirito del tempo, creando capi che funzionano davvero nella vita reale. Il brand italiano, che . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Al Pitti Uomo 108, Aeronautica Militare SS26: Quando il Vintage Militare Incontra la Vita di Tutti i Giorni.

In questa notizia si parla di: militare - pitti - uomo - aeronautica

Vi aspettiamo nel nostro negozio in Via Roma 52/54 a Cittadella, per scoprire tutti i nuovi arrivi di Aeronautica Militare, Pelletteria Veneta, Anekke, Pitti Pelle e tanti altri. Siamo aperti anche tutte le domeniche!!! Vai su Facebook

Pitti Uomo 108: le novità in Fortezza; Pitti Uomo, Aeronautica Militare presenta la collezione FW25/26; Pitti Uomo 108: tutte le anticipazioni moda uomo primavera estate 2026.

Pitti Uomo, Aeronautica Militare presenta la collezione FW25/26 - – La nuova collezione uomo FW25/26 di Aeronautica Militare si distingue per una nuova visione originale e armoniosa, che supera la classica suddivisione in linee per proporre uno ... Da askanews.it

Pitti Uomo alla ricerca dell’unicità - Alla prossima edizione di Pitti Uomo 108^ ricerca e unicità, mai separate dalla qualità: segni particolari per un contemporary menswear proiettato al futuro. Secondo nove.firenze.it