Al parco d' arte Pazzagli torna il cinema pic-nic

Al Parco d'Arte Pazzagli torna il cinema picnic, un'occasione imperdibile per vivere l'estate fiorentina all'insegna del divertimento e dell'arte. Dal 14 giugno al 14 settembre, il parco si trasformerà in un'incantevole arena cinematografica a cielo aperto, dove la magia del cinema si unisce alla natura, creando serate indimenticabili per tutta la famiglia. Non perdere l'opportunità di immergerti in questa esperienza unica, sotto le stelle, all'insegna della cultura e del relax.

L'estate fiorentina si accende con il ritorno di un appuntamento molto amato: le "Notti Magiche al Parco Pazzagli". Dal 14 giugno al 14 settembre, il suggestivo Parco d'Arte Pazzagli si trasformerà ancora una volta in un'arena cinematografica a cielo aperto, offrendo serate indimenticabili.

TORNA IL CINEMA-PICNIC AL PARCO D'ARTE PAZZAGLI A FIRENZE! Da Sabato 14 Giugno INIZIA il Cinema-picnic all'aperto per godere le fresche serate del Parco Pazzagli. Sabato 14 Giugno, ore 21:30 "KUNG FU PANDA" ( 2008, DreamWorks) Film d'An

