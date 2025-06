Al papà migliore che ci sia! Guidato dall’amore e i nostri 4 bellissimi bambini ne sono il riflesso | frecciatina di Viktoria Beckham al figlio Brooklyn?

Al pap224 migliore che ci sia, guidato dall’amore e dai nostri quattro meravigliosi bambini, Viktoria Beckham ha condiviso un dolce momento di famiglia, dedicato alla Festa del Papà. Un video intimo in cui il marito David e i figli cantano “Sherry” dei Four Seasons, testimoniando affetto e unità. La famiglia Beckham, simbolo di amore e raffinatezza, ci ricorda che i gesti più semplici sono quelli che restano nel cuore…

La semplicità di un momento in famiglia. Viktoria Beckham ha pubblicato un breve video in cui il marito e i figli cantano Sherry dei Four Seasons. L’occasione era importante, la Festa del Papà. Domenica 15 giugno, infatti, in Inghilterra si celebrava questa ricorrenza e la famiglia Beckham non è stata da meno. Presenti tutti, o quasi. Oltre a David e Viktoria Beckham, c’erano anche i figli Romeo, Cruz e Harper. Pesava, però, l’assenza del più grande, Brooklyn. Oltre al tenero messaggio d’auguri per il marito, Viktoria Beckham avrebbe lanciato anche una frecciata proprio nei confronti del primogenito, sempre più lontano dal resto della famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it