Al Pacino in udienza da Papa Leone XIV prima star a essere accolta dal papa americano

Lunedì, un evento storico ha emozionato il Vaticano: Al Pacino, celebre attore americano, è stato ricevuto in udienza dal Papa Leone XIV, il primo pontefice statunitense. Un incontro che ha unito cinema e spiritualità, toccando temi di grande rilevanza familiare e spirituale, nel contesto del film "Maserati: The Brothers". Insieme al produttore Andrea Iervolino, Pacino ha portato sul palcoscenico internazionale un messaggio di dialogo e speranza, dimostrando come le star possano essere ambasciatrici di valori universali.

