Al Pacino ha incontrato papa Leone XIV

Primo incontro tra Papa Leone XIV e una star hollywoodiana: il Pontefice ha ricevuto in Vaticano Al Pacino, accompagnato dal produttore Andrea Iervolino.

Al Pacino Incontra Papa Leone XIV: L’Udienza Privata in Vaticano per “Maserati: The Brothers” - Un evento straordinario ha unito il mondo del cinema e della spiritualità: Al Pacino incontra Papa Leone XIV in un'udienza privata al Vaticano, durante le riprese di "Maserati: The Brothers".