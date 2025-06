Al Museo Nicolaiano la mostra San Nicola tra Sacro e Moderno

scoperta tra tradizione e innovazione invita i visitatori a esplorare un affascinante incontro tra fede e creatività, offrendo un’occasione unica di riflessione e ispirazione. Non lasciatevela sfuggire!

Venerdì 20 giugno, alle ore 18, al Museo Nicolaiano di Bari, in Largo Urbano II, si terrà il vernissage di apertura della mostra "San Nicola tra Sacro e Moderno", progetto espositivo che mette in dialogo il linguaggio della spiritualità cristiana con la sensibilità dell'arte contemporanea.

