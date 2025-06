Al museo civico di San Cesario di Lecce Atlante umano | un viaggio attraverso i confini geografici e umani

Preparati a un viaggio straordinario tra culture, storie e confini con "Atlante Umano" al Museo Civico di San Cesario di Lecce. Mercoledì 18 giugno alle ore 19, lasciati coinvolgere dall'intervento di Luciana Trappolino in un evento che esplora le diversità umane e geografiche, arricchito dalla passione dell'Associazione Tempo di Scatto. Non perdere questa occasione di scoprire il mondo attraverso gli occhi di chi lo attraversa e lo racconta.

SAN CESARIO DI LECCE - Mercoledì 18 giugno, alle ore 19, il Museo Civico di San Cesario di Lecce ospita “Atlante Umano: un viaggio attraverso i confini geografici e umani”, con ospite Luciana Trappolino. L’appuntamento è curato dall’Associazione Tempo di Scatto e rientra nella rassegna “ll Museo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Al museo civico di San Cesario di Lecce “Atlante umano: un viaggio attraverso i confini geografici e umani”

In questa notizia si parla di: cesario - lecce - museo - civico

