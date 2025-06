Al Miles Davis torna la jam session | sul palco si alternano musicisti senza nessuna scaletta

Il 19 giugno, il palco del Miles Davis si trasforma in un crocevia di creatività e spontaneità con la rinata jam session diretta da Benny Amoroso. Musicisti senza confini, senza regole, pronti a immergersi nell'essenza più pura del jazz: l’improvvisazione. Un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere dall’energia del momento, dove ogni nota nasce dall’istinto e dallo scambio sincero tra artisti. Non mancate a questa serata di magia musicale...

Una serata di pura Improvvisazione al Miles davis il 19 giugno: torna la jam session diretta da Benny Amoroso. Il jazz nasce dall'improvvisazione, dal dialogo istintivo tra strumenti, dallo scambio autentico tra artisti. La jam session è l'essenza di tutto questo: nessuna scaletta, solo musica.

Jam session diretta da Benny Amoroso al Miles: sul palco si alternano improvvisazioni su standard jazz - Una serata magica di pura improvvisazione, dove i talenti si incontrano e la musica si crea al volo, sotto la guida esperta di Benny Amoroso.

Giovedì 19 giugno – Ore 21:30 Miles Davis Jazz Club – Via Enrico Albanese 5, Palermo Cena alla carta dalle ore 20:00 in poi e anche dopo... Una Serata di Pura Improvvisazione Jam Session diretta da Benny Amoroso Il jazz nasce dall'improvvisazi

