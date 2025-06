Al G7 riunione di coordinamento con Meloni e i leader Ue

Mentre i lavori del G7 di Kananaskis prendono il via, l’Italia si prepara a giocare un ruolo chiave nel coordinamento europeo. La premier Giorgia Meloni, infatti, parteciperà tra pochi minuti a una riunione di alto livello con leader europei come Macron, Merz, Costa e von der Leyen. Un momento cruciale per definire strategie condivise e rafforzare l’unità europea su temi fondamentali, segnando un passo importante nel dialogo internazionale.

Nella giornata in cui prendono il via i lavori del G7 a Kananaskis, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni parteciperà fra pochi minuti a una riunione di coordinamento europeo con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Meloni, vertice con i leader europei al G7. Sul tavolo Medio Oriente, dazi e rapporti con Trump - Riunione tra i leader europei nella mattina di lunedì 16 giugno a Kananaskis, prima dell’avvio dei lavori del G7. Si legge su msn.com