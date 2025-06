Al G7 Meloni cerca la de-escalation

Al G7 in Canada, Meloni si impegna a de-escalare le tensioni in Medio Oriente, inaugurando un dialogo cruciale tra leader di diverso orientamento. Con incontri bilaterali strategici con Starmer, Merz e Carney, la nostra premier mira a rafforzare alleanze e trovare soluzioni condivise. La vera sfida resta però quella di riaprire il tavolo sul nucleare, una mossa chiave per garantire sicurezza e stabilità. Continua a leggere per scoprire come l’Italia vuole plasmare il futuro globale.

La crisi in Medio Oriente monopolizza il vertice in Canada. Per il premier bilaterali con Starmer, Merz e Carney. La bussola di Roma è riaprire il tavolo sul nucleare.

Macron, ormai è guerra aperta a Giorgia Meloni: che ora cerca una sponda tedesca - La tensione tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni si intensifica, con la premier italiana che cerca supporto dalla Germania.

Evento con Giorgia Meloni, nel quadro del Global Gateway Ue. #ANSAEuropa #PianoMattei Vai su Facebook

