Al G7 in Canada gli europei cercano coordinamento ma Trump terremota il summit

Al G7 di Banff, mentre i leader europei si riuniscono con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento contro le sfide condivise, Donald Trump scuote le acque con poche parole. La tensione tra diplomazia e imprevedibilità si fa sentire forte, minando gli sforzi collettivi. In un clima di attesa e incontri riservati, il vertice si prepara a definire il futuro delle alleanze internazionali, tra strategie condivise e sorprese inaspettate.

Banff (Canada), 16 giu. (askanews) – Al G7 i leader europei cercano un coordinamento per “arginare” Donald Trump, ma al tycoon presidente degli Usa bastano poche parole – come spesso accade – per creare scompiglio. Questa mattina, prima dell’inizio del vertice, intorno al tavolo si sono incontrati la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, i presidenti della Commissione e del Consiglio europeo Ursula von der Leyen e Antonio Costa. “Al lavoro”, ha scritto su X Macron. L’obiettivo della riunione era stabilire una linea comune, per presentarsi con più forza nel confronto con Trump. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

