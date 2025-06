al g7 i sei grandi nella stanza alle prese con il gran bambino

Al G7, i sei grandi sono alle prese con il vero "grande bambino" della scena internazionale: Donald Trump. Poche ore prima di partire per il vertice in Canada, l’ex presidente sorprende tutti proponendo Vladimir Putin come mediatore tra Israele e Iran. Una dichiarazione che lascia increduli e apre a mille domande: è solo un’uscita momentanea o una strategia più complessa? In questo scenario surreale, la diplomazia sembra aver perso il suo smalto originale...

Poche ore prima di partire per la riunione del G7 in Canada, Donald Trump ha detto, sul serio, che Vladimir Putin potrebbe fare da mediatore nel conflitto tra Israele e Iran. Come mi capita sempre più spesso con le sue dichiarazioni, ho passato i primi quindici minuti a chiedermi se si trattasse di un falso, anzi dandolo semplicemente per scontato, e le quindici ore successive, dopo averne verificato l’autenticità , a domandarmi se ciò nonostante, o forse proprio per questo, per il suo essere una dichiarazione pronunciata da Trump, non andasse ugualmente ignorata. Considerare come possibile mediatore tra Israele e Iran l’uomo che in queste stesse ore continua a bombardare l’Ucraina, con ampio uso dei droni gentilmente forniti dalla Repubblica islamica sua alleata, obiettivamente, non si sa se sia più ridicolo o ripugnante. 🔗 Leggi su Linkiesta.it