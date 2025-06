Al G7 debutta Charlotte Merz | la moglie del cancelliere tedesco discreta e determinante

Al G7 debutta Charlotte Merz, la raffinata e determinata first lady tedesca. Giurista di lunga esperienza e presidente del tribunale di Arnsfeld, la sua presenza ha già suscitato grande interesse. Discreta ma influente, si pensa sia uno dei motori dietro il ritorno in politica di Merz. La sua figura promette di arricchire il dibattito internazionale, offrendo una nuova prospettiva fatta di saggezza e fermezza.

Chi è Charlotte Merz, la first lady che debutta al G7 in Canada: giudice, tennista e alleata numero uno del cancelliere - È la sola in grado di calmare le «crisi di nervi» del cancelliere ... Riporta msn.com