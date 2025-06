Al centro tò Kalòn di Itaca a Martano l’attrazione della didattica di Lucia Starace

Mercoledì 18 giugno 2025, il centro T242 Kal242n di Itaca a Martano ospiterà un affascinante incontro dedicato alla didattica di Lucia Starace. Nell’ambito del Centro Culturale Tò Kalòn, alle ore 19.00, si esplorerà un piccolo libro remoto e attuale, dimenticato e ritrovato, denso di significati nascosti e rivelatori. Un appuntamento imperdibile per scoprire come la letteratura possa risvegliare emozioni e pensieri inaspettati. Non mancate!

