Al Castello Svevo di Bari arriva Il PND in viaggio Dialoghi con i luoghi del patrimonio

Il 19 giugno, il maestoso Castello Svevo di Bari ospiterà "Il PND in viaggio. Dialoghi con i luoghi del patrimonio", un evento imperdibile che apre una finestra sui tesori culturali della nostra terra. Questa sesta tappa del ciclo, promosso dall'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale e dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività, invita a scoprire, condividere e valorizzare il patrimonio attraverso dialoghi coinvolgenti e innovativi. Non mancate!

Il 19 giugno 2025 dalle ore 9.00 il Castello Svevo ospiterà #IlPNDinviaggio! Dopo le esperienze di Napoli, Firenze, Torino, Bologna e Venezia, la Digital Library e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali fanno tappa a Bari per raccontare Vai su Facebook

