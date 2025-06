Aiuto il mare è inquinatissimo | È arrivata la bomba di Legambiente | batteri e problemi intestinali

Le acque della Puglia continuano a sollevare preoccupazioni: secondo i dati di Legambiente, ben 29 punti tra mare e laghi risultano inquinati, con rischi per la salute e l’ambiente. La bomba di batteri e contaminanti rende pericoloso fare il bagno in alcune zone, mettendo in discussione la sicurezza delle nostre coste. È fondamentale intervenire immediatamente per proteggere la bellezza e la salute del nostro patrimonio naturale.

Alcuni tratti di costa di questa regione risultano essere molto inquinati, fare il bagno è pericoloso. Le coste della Puglia presentano alcune situazioni da monitorare con attenzione. A dirlo è il bilancio della Goletta Verde e della Goletta dei Laghi, le storiche campagne di Legambiente dedicate al controllo dello stato delle acque marine e lacustri italiane. Secondo i dati emersi, su 29 punti monitorati tra il mare pugliese e il lago di Varano, ben 28 sono risultati entro i limiti di legge, a testimonianza di un generale miglioramento nella gestione del sistema depurativo regionale. Tuttavia, non manca qualche ombra.

