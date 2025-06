Air India medici e soccorritori al lavoro per identificare le vittime

Una tragedia sconvolgente scuote Ahmedabad: almeno 270 persone hanno perso la vita nello schianto del Boeing 787 dell’Air India sul campus di una facoltà di medicina. Medici e soccorritori sono al lavoro senza sosta per identificare le vittime e far luce sulle cause di questa drammatica catastrofe. Mentre le macerie vengono rimosse, il paese si stringe nel dolore e nella speranza di fare chiarezza.

Almeno 270 persone sono morte per lo schianto del Boeing 787 dell’Air India sul campus di una facoltà di medicina ad Ahmedabad. Lunedì il luogo dell’incidente era pieno di escavatori e operai che rimuovevano le macerie. I funzionari hanno ispezionato l’edificio alla ricerca di indizi che potessero aiutare gli investigatori a capire cosa avesse causato la tragedia. A meno di un chilometro di distanza, gli studenti di medicina sopravvissuti a uno dei peggiori disastri aerei dell’India stavano ancora lavorando per identificare le vittime attraverso il test del dna. Le autorità indiane hanno finora consegnato i resti di 47 vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Air India, medici e soccorritori al lavoro per identificare le vittime

Air India, aereo per Londra precipita tra le case subito dopo il decollo: a bordo 242 persone. Colpito un ostello dei medici - Un gravissimo incidente scuote il mondo dell'aviazione: un aereo di Air India, decollato da Ahmedabad verso Londra, è precipitato tra le case poco dopo il decollo.

