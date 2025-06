Air India la denuncia dell’imprenditore Akash Vatsa sull’aereo prima dello schianto | Non funziona nulla nemmeno le luci - VIDEO

Un episodio inquietante scuote le indagini sul disastro aereo in India. Akash Vatsa, imprenditore coinvolto nel volo prima dello schianto, denuncia gravi problemi tecnici e malfunzionamenti, tra cui luci spente, appena due ore prima del tragico incidente tra Delhi e Ahmedabad. Un segnale preoccupante che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità delle compagnie aeree. È fondamentale fare luce su questa vicenda per garantire la sicurezza dei passeggeri e prevenire future tragedie.

L'imprenditore aveva viaggiato sull'aereo coinvolto nell’incidente soltanto 2 ore prima. Il suo volo collegava Delhi ad Ahmedabad e già allora il velivolo mostrava problemi tecnici preoccupanti Mentre le autorità indiane e internazionali cercano di far luce sulle cause del disastro aereo che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Air India, la denuncia dell’imprenditore Akash Vatsa sull’aereo prima dello schianto: “Non funziona nulla, nemmeno le luci” - VIDEO

In questa notizia si parla di: aereo - imprenditore - prima - india

Tragedia durante una partita di polo in Inghilterra: è morto a 53 anni l’imprenditore indiano Sunjay Kapur, caro amico del principe William. Secondo le prime ricostruzioni, Kapur avrebbe inavvertitamente ingerito un’ape che lo ha punto all’interno della bocca Vai su Facebook

Air India, il video dell'aereo prima del disastro: «Qui non funziona nulla»; Qui non funziona nulla: il video a bordo dell'aereo Air India prima del disastro; La testimonianza di un passeggero che volò sul Boeing 787, qualche ora prima dello schianto aereo in India.

Air India, il video dell'aereo prima del disastro: «Qui non funziona nulla» - (LaPresse) Mentre si cerca di capire cosa ha causato l'incidente aereo del volo Air India, e il bilancio delle vittime continua a salire, sui social spuntano alcuni video postati da un altro passegger ... Si legge su msn.com