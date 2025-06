Air India Boeing 787-8 da Hong Kong a Nuova Delhi rientra prima di metà volo pilota | Problemi tecnici come per aereo precipitato ad Ahmedaba

Un volo Air India Boeing 787-8 da Hong Kong a Nuova Delhi è stato dirottato per problemi tecnici, richiamando ricordi tristi dello schianto del 12 giugno con lo stesso modello. La compagnia ha già ispezionato 9 tra i 33 Dreamliner e sta lavorando per garantire la sicurezza di tutti. La situazione solleva domande sulla gestione delle emergenze e sulla sicurezza dei voli a lungo raggio. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

L’aereo è dello stesso modello dello schianto del 12 giugno. La compagnia aerea ha comunicato che sono già state completate le ispezioni su 9 dei suoi 33 velivoli Dreamliner Un volo Air India in partenza da Hong Kong, con atterraggio a Nuova Delhi, è stato deviato nuovamente verso Hong Kong d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Air India, Boeing 787-8 da Hong Kong a Nuova Delhi rientra prima di metà volo, pilota: “Problemi tecnici come per aereo precipitato ad Ahmedaba”

