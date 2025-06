Aids l’accusa di Bassetti | Torna a far paura per colpa di Trump

L'AIDS torna a preoccupare il mondo, e questa volta le cause sono legate alle scelte di Trump. Nei primi sei mesi del 2025, molti pazienti hanno interrotto le terapie a causa della scarsità di medicinali e test diagnostici essenziali. La crisi rischia di compromettere anni di progressi nella lotta contro l'HIV, mettendo a repentaglio la salute globale. È ora di fare un passo indietro e riflettere sulle conseguenze di queste decisioni.

"L'Aids torna a far paura al mondo per colpa di Trump. Tantissimi pazienti in questi primi 6 mesi del 2025 hanno interrotto la terapia per l'Hiv. I medicinali scarseggiano, così come i test diagnostici. Il personale delle organizzazioni mediche e umanitarie che si occupano di Aids e altre malattie infettive nei Paesi meno

