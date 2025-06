Ai Gigli arriva l' Arca di Noè | sfilata di cani e stand nel centro commerciale di Campi Bisenzio

Ai Gigli arriva l'Arca di Noè in tour, un evento imperdibile dedicato agli amici a quattro zampe e ai loro padroni. Nel cuore del centro commerciale di Campi Bisenzio, il programma televisivo porta due giorni di divertimento, spettacoli e premi, con cani protagonisti assoluti. Dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, l'area si trasformerà in un vivace palcoscenico di emozioni e sorrisi. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile insieme ai tuoi amici pelosi!

Approda al Centro Commerciale I Gigli "L'Arca di Noè in tour", il programma televisivo dedicato agli amici animali e ai loro padroni. Due giorni, sabato 21 e domenica 22 giugno, pieni di intrattenimento, spettacolo e premi. Durante le due giornate, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, nell'area.

