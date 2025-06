Ah i Sood… la Scuola di dialetto Luigi Paraboschi in scena al teatro President

Preparatevi a immergervi in un’affascinante festa di tradizioni e linguaggio con il Saggio della 28esima edizione della Scuola di dialetto Luigi Paraboschi, in scena giovedì 19 giugno al Teatro President. Un’occasione unica per scoprire e riscoprire il folklore locale attraverso performance coinvolgenti e autentiche. Non perdete questa serata di cultura, musica e divertimento che celebra la nostra identità: un vero inno alla memoria e alle radici della nostra terra.

Giovedì 19 giugno alle ore 21 al Teatro President in scena il Saggio della 28esima edizione della Scuola di dialetto Luigi Paraboschi con "Ah, i Sood.". Regia e conduzione di Cesare Ometti, aiuto regia e parti musicali di Mario Schiavi, riprese video di Cristiano Valmonti.

