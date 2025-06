Agrigento 2025 | ancora eventi per celebrare la cultura siciliana Muti tra i protagonisti

Agrigento 2025 si prepara a essere ancora una volta il palcoscenico ideale per celebrare la ricca cultura siciliana, con eventi che coinvolgono protagonisti di spicco e tradizioni radicate. La Regione Siciliana ha lanciato un ambizioso programma di manifestazioni, tra cui il ritorno del Premio Efebo d’Oro e del Convegno studi pirandelliani, fondamentali per mantenere vivo il patrimonio culturale dell’isola. Un’occasione unica per riscoprire le radici e guardare al futuro della cultura siciliana.

La Regione Siciliana ha annunciato un ambizioso programma di manifestazioni collaterali che si integrano nel progetto culturale di "Agrigento 2025". Tra le novità, il ritorno del Premio Efebo d'Oro e del Convegno studi pirandelliani, due eventi nati in città ma costretti a emigrare negli anni. Il programma, finanziato con quasi 2,7 milioni di euro, è stato stilato in collaborazione con il Parco archeologico Valle dei Templi e il Comune di Agrigento, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra cultura e territorio. Riccardo Muti e la Cappella Sistina. Riccardo Muti Tra gli eventi più attesi spicca il concerto dell' Orchestra giovanile Cherubini diretto da Riccardo Muti, previsto per il 7 luglio dinanzi al Tempio della Concordia.

