Agricoltura innovazione e difesa del Made in Italy | intervista a Ettore Prandini | Diretta

Scopri come l’innovazione e la difesa del Made in Italy si intrecciano nel mondo dell’agricoltura attraverso l’intervista esclusiva a Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. Sul palco di Verona, un confronto diretto con Osvaldo De Paolini e Il Giornale, dove si affrontano le sfide e le opportunità di un settore fondamentale per il nostro patrimonio. Un dialogo che svela le strategie per preservare e valorizzare la nostra eccellenza agricola.

Il presidente di Coldiretti protagonista sul palco dell'evento veronese organizzato da Il Giornale con Moneta. Dialogo a tutto campo su agricoltura e tutela del Made in Italy con Osvaldo De Paolini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Agricoltura, innovazione e difesa del Made in Italy: intervista a Ettore Prandini | Diretta

In questa notizia si parla di: agricoltura - made - italy - innovazione

Massimiliano Raffa Il presidente di ARSIAL e CEO di Forma-Tec parteciperà al Festival dell’Imprenditore Cibo e Moda Made in Italy nell’era dell’IA. Condividerà la sua esperienza nell’ambito dell’innovazione nell’agricoltura nel Lazio. Scopri gli altri speak Vai su Facebook

Agricoltura, innovazione e difesa del Made in Italy: intervista a Ettore Prandini | Diretta; Agricoltura acquaponica, l’innovazione è protagonista; Federunacoma porta la meccanizzazione agricola nel cuore di Roma. Innovazione Made in Italy per l'agricoltura del futuro.

Agricoltura, innovazione e difesa del Made in Italy: intervista a Ettore Prandini | Diretta - Il presidente di Coldiretti protagonista sul palco dell'evento veronese organizzato da Il Giornale con Moneta. Scrive ilgiornale.it

Innovazione e tecnologia: il futuro del Made in Italy - A confronto i protagonisti dell'innovazione e della transizione a un futuro in cui crescita economica e sostenibilità coesistono ... Lo riporta msn.com