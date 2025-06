Agricoltura e alta tecnologia Sensori e immagini satellitari per aiutare i produttori di kiwi

In un mondo in rapido cambiamento, l'agricoltura si trasforma grazie alle più avanzate tecnologie. Il progetto Quality Kiwi, promosso da Apofruit Italia con partner di eccellenza, utilizza sensori e satelliti per monitorare e proteggere il kiwi italiano. Questa innovazione permette ai produttori di affrontare le sfide climatiche e fitopatologiche con maggiore precisione ed efficienza, garantendo qualità e sostenibilità. Un passo avanti verso un futuro agricolo più intelligente e resiliente.

In uno scenario globale segnato dal cambiamento climatico e da fitopatie, il kiwi italiano è chiamato ad affrontare sfide cruciali. Per rispondere con innovazione e visione, nasce Quality Kiwi, un progetto promosso da Apofruit Italia, con il contributo di Ri.Nova, del Crea e di partner scientifici e tecnologici, che punta a digitalizzare la gestione produttiva dell'actinidia grazie allo sviluppo di un sistema di supporto decisionale interamente dedicato alla coltura: il DSS-Kiwi. "È una piattaforma evoluta che integra dati agro-meteorologici, sensori in campo, modelli previsionali e protocolli tecnici in un unico ambiente digitale – spiega Andrea Grassi, direttore innovazione e sviluppo di Apofruit -.

In questa notizia si parla di: kiwi - agricoltura - alta - tecnologia

