Agnese Contini pubblica Fiori nell’arco | nuova musica come risposta alla violenza e alla negatività

Agnese Contini, talentuosa chitarrista e compositrice salentina, torna nel 2025 con un messaggio di speranza e rinascita. Dopo il successo di Bright, il suo nuovo singolo Fiori nell’arco si distingue per sonorità coinvolgenti e un messaggio forte: la musica come arma pacifica contro violenza e negatività . Il titolo si ispira al potere della natura e dei sentimenti di resilienza. Un invito a trovare forza e bellezza anche nei momenti più difficili.

Nel 2025 Agnese Contini, chitarrista, compositrice e musicista salentina, torna a farsi ascoltare con nuova musica. Dopo il singolo Bright, pubblicato a maggio, il 20 giugno esce su tutte le piattaforme digitali il nuovo brano Fiori nell’arco. La composizione alterna momenti ritmici e tensioni armoniche, e propone un’idea potente: la musica come strumento pacifico per contrastare violenza, discriminazioni e negativitĂ . Il titolo si ispira al celebre slogan pacifista “mettete dei fiori nei vostri cannoni”, trasformando il suono in un messaggio universale di bellezza, resistenza e speranza. Un ritorno potente: “Fiori nell’arco” è il nuovo singolo di Agnese Contini. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com