Agitazioni e accuse di violenze duello verbale tra tassisti ed Ncc veronesi

Il mondo dei trasporti a Verona è in fermento: tra accuse di violenze e richieste di maggiori tutele, taxi e Ncc si affrontano in un duello verbale che rischia di compromettere la serenità della città. Le associazioni di categoria si schierano, proclamando lo stato di agitazione. La questione va oltre il semplice confronto: rappresenta un campanello d’allarme sulla necessità di un dialogo costruttivo e di soluzioni condivise per garantire un servizio sicuro e affidabile per tutti.

