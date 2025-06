Aggressione in pronto soccorso | videocamere e controlli per garantire la sicurezza

L'episodio di violenza al pronto soccorso di Borgomanero ha acceso i riflettori sulla sicurezza degli operatori e dei pazienti. In risposta, l'ASL di Novara intensifica le misure di tutela, introducendo videocamere, servizi di vigilanza e ingressi controllati. Queste iniziative mirano a creare un ambiente più sicuro e a prevenire futuri episodi, rafforzando la fiducia nel sistema sanitario e garantendo un'assistenza senza timori.

Videocamere, servizi di vigilanza e ingressi controllati per garantire la sicurezza del personale e dei pazienti del pronto soccorso. Dopo l'aggressione avvenuta nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità  di Borgomanero, l'Asl di Novara. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Aggressione in pronto soccorso: videocamere e controlli per garantire la sicurezza

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso - aggressione - videocamere

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno - Nel 2024, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) ha registrato quasi 10.000 accessi nei pronto soccorso di Brindisi e Francavilla Fontana.

Braccialetti anti aggressione e body cam per il personale sanitario: il progetto sperimentale in Veneto; Medici e infermieri, in Veneto arrivano le body cam sui camici; Aggressioni ai medici: body cam, pulsanti rossi e smartwatch per chiamare la polizia.

BodyCam al personale del pronto soccorso di Paola-Cetraro contro le aggressioni - Installate e operative da questa mattina, le BodyCam, videocamere indossabili quali dispositivi di protezione, per il personale del Pronto soccorso ... Riporta msn.com

Aggressioni negli ospedali: "Combattiamo con l’accoglienza" - SERIATE (Bergamo) Sale del pronto soccorso trasformate in ring, con medici e infermieri troppo spesso insultati e picchiati dai ... Secondo msn.com