Aggrediti mentre trattavamo | l' Iran prepara la legge per uscire dal Trattato sulle armi nucleari

Mentre si intensificano le tensioni globali, l’Iran annuncia la preparazione di una legge per uscire dal Trattato di non proliferazione nucleare, mettendo in discussione gli impegni internazionali e alimentando l’incertezza sul futuro della sicurezza mondiale. Uno sviluppo che potrebbe avere ripercussioni significative nello scenario geopolitico, con implicazioni che vanno ben oltre i confini mediorientali. La situazione è in rapido divenire e richiede attenzione immediata.

L’Iran sta preparando un disegno di legge per formalizzare la sua uscita dal Trattato di non proliferazione nucleare che attualmente lo impegna legalmente di fronte alla comunità internazionale a non sviluppare armi atomiche. Lo riporta Sky News Uk, citando una portavoce del ministero degli Esteri di Teheran. Il trattato e in vigore dagli anni '70, e Israele non vi aderisce. L’Iran, da parte sua,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Aggrediti mentre trattavamo": l'Iran prepara la legge per uscire dal Trattato sulle armi nucleari

In questa notizia si parla di: trattato - iran - legge - armi

La legge (mondiale) della giungla Israele ha attaccato l’Iran con l’intento dichiarato di colpire il suo programma nucleare, ma Israele stesso possiede da decenni un arsenale nucleare, anche se non ufficialmente dichiarato. Non ha mai aderito al Trattato di No Vai su Facebook

Dopo aver ucciso bambini in #Palestina, #Libano e #Yemen, il regime assassino di bambini israeliano ora bombarda anche i bambini iraniani. #Iran – uno dei firmatari del TNP, privo di armi nucleari e sotto la supervisione dell'Agenzia Internazionale per l’Ene Vai su X

Iran prepara legge per uscire da Trattato su armi nucleari; Le città sotto attacco, colpite da missili e bombe: centinaia di morti e migliaia di feriti - Katz: Israele non vuole colpire fisicamente abitanti Teheran; Aggrediti mentre trattavamo: l'Iran prepara la legge per uscire dal Trattato sulle armi nucleari.

MEDIO ORIENTE: Iran prepara legge per uscire da Trattato non proliferazione nucleare - min. Esteri - Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha detto che il parlamento iraniano sta preparando una proposta di ... Segnala msn.com

"Aggrediti mentre trattavamo": l'Iran prepara la legge per uscire dal Trattato sulle armi nucleari - L’Iran sta preparando un disegno di legge per formalizzare la sua uscita dal Trattato di non proliferazione nucleare che attualmente lo impegna legalmente di fronte alla comunità internazionale a non ... msn.com scrive