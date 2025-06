Aggredisce i carabinieri | condannato

Un episodio di violenza che ha scosso la comunità di Pedaso si è concluso con la condanna dell’aggressore, un uomo di 39 anni, responsabile di aver aggredito i carabinieri intervenuti in un bar durante una notte di schiamazzi. Questa vicenda evidenzia come il rispetto delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. La giustizia ha fatto il suo corso, ricordando a ciascuno l'importanza del rispetto e del rispetto delle regole.

Erano intervenuti in un bar dove erano in corso schiamazzi notturni ed erano stati aggrediti. Era accaduto ai carabinieri del Radiomobile impegnati in un’azione di servizio per il mantenimento dell’ ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. L’aggressore, un 39enne di Pedaso è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo e al termine del processo è stato condannato a un anno e quattro mesi per i reati di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire documenti per l’identificazione. I fatti risalgono all’agosto scorso quando, su richiesta di alcuni residenti, i militari dell’Arma erano intervenuti presso un bar di Pedaso, dove era stata segnalata musica ad alto volume e schiamazzi che stavano disturbando la quiete pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce i carabinieri: condannato

