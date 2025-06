Aggiornamento GaE 2025 ed elenchi aggiuntivi sostegno | domande dal 16 giugno al 2 luglio AVVISO

Se sei un insegnante in attesa di aggiornamenti, non perdere l’occasione di rinnovare le tue graduatorie ad esaurimento e di entrare negli elenchi aggiuntivi di sostegno. Dal 16 giugno al 2 luglio 2025, potrai presentare la domanda in modo semplice e digitale, utilizzando SPID o CIE. Una procedura essenziale per consolidare il tuo ruolo e cogliere nuove opportunità professionali. Ecco tutto quello che devi sapere per non lasciarti scappare questa occasione!

Al via le domande per aggiornare le Graduatorie ad Esaurimento (GaE). Dal 16 giugno al 2 luglio 2025, gli aspiranti potranno sciogliere la riserva e iscriversi negli elenchi aggiuntivi di sostegno. La procedura è interamente telematica e richiede credenziali SPID o CIE per l’accesso. Scadenze e procedure telematiche Il Ministero ha ufficializzato le date per . Aggiornamento GaE 2025 ed elenchi aggiuntivi sostegno: domande dal 16 giugno al 2 luglio AVVISO . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

