Agenti indagati per la morte del killer del brigadiere l’Anm | Nessuno schiaffo alla polizia Il Viminale rilancia lo scudo penale

Nel cuore di un dibattito acceso tra tutela e responsabilità, il governo italiano rilancia lo "scudo penale" per gli agenti coinvolti in operazioni ad alto rischio. Mentre l’Associazione nazionale magistrati difende i colleghi indagati nella tragica sparatoria che ha portato alla morte del brigadiere Legrottaglie, il Viminale insiste sulla necessità di proteggere chi fronteggia quotidianamente minacce e pericoli. La sfida tra sicurezza e giustizia si intensifica, lasciando aperta una questione complessa e delicata.

Da un lato il governo rilancia lo “scudo penale” per gli agenti, dall’altro l’ Associazione nazionale magistrati difende i colleghi che hanno iscritto nel registro degli indagati i due poliziotti coinvolti nella sparatoria con la quale è terminata la fuga dei due banditi che hanno ucciso il carabiniere Carlo Legrottaglie. A rilanciare la norma già bocciata a gennaio è il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, in un’intervista a Libero: “Ci stiamo lavorando” ed “è nostra intenzione andare fino in fondo”, ha detto l’esponente della Lega, il partito più attivo nel criticare gli accertamenti disposti dalla procura di Taranto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Agenti indagati per la morte del killer del brigadiere, l’Anm: “Nessuno schiaffo alla polizia”. Il Viminale rilancia lo “scudo penale”

