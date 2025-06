Affari Tuoi quando andrà in onda l' ultima puntata della stagione?

Sei pronto a scoprire il destino di Affari Tuoi? Il celebre game show di Rai 1, con Stefano De Martino alla guida, ha conquistato il cuore di milioni di italiani e si prepara a concludere la stagione il 28 giugno, con possibilità di prolungamento. Ma quali sorprese ci riserva l’ultima puntata? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti e i retroscena di questa stagione indimenticabile!

Il game show di Rai 1 si conferma uno dei programma più visti; Stefano De Martino accompagnerà i telespettatori fino a estate inoltrata. È già metà giugno, ma Affari Tuoi ha ancora diverse puntate in cantiere. Il game show di Rai 1 infatti, andrà avanti fino e fine mese: la data ufficiale infatti è fissata per il 28 giugno, ma ci potrebbe essere un allungamento. L'allungamento di Affari Tuoi Secondo quanto riportato da Fanpage, la Rai starebbe valutando di allungare il game show fino al 5 luglio, in base alla programmazione degli Europei di calcio Under 21. In realtà, il gioco dei pacchi si era già allungato per recuperare le puntate registrate e mai trasmesse in seguito alla morte di Papa Bergoglio, quando . 🔗 Leggi su Movieplayer.it