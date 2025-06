Affari Tuoi Graziano spiazza lo studio | Che lavoro faccio

Nel mondo di "Affari Tuoi", ogni concorrente porta con sé una storia unica e sorprendenti sorprese. L'episodio di lunedì 16 giugno ha visto Graziano, venditore ambulante di arrosticini abruzzese, mettere in discussione le aspettative di tutti, lasciando lo studio sbalordito. La sua determinazione e il sogno di portare a casa i 300 mila euro sono stati al centro di una gara emozionante e ricca di colpi di scena. Ma quale mistero si nasconde dietro il suo lavoro?

Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 16 giugno, il concorrente abruzzese Graziano, venditore ambulante di arrosticini (studio stupito), accompagnato dalla moglie, ha affrontato la gara con entusiasmo e determinazione, sognando di vincere i 300 mila euro in palio. Ha iniziato la partita sotto la guida di Stefano De Martino, che ha dato il via con i consueti sei lanci. La prima offerta del dottore, 41 mila euro, è stata rifiutata senza esitazioni, mostrando la volontà di Graziano di puntare in alto. La gara è proseguita con momenti di tensione: Graziano ha eliminato pacchi importanti, tra cui 30 mila, 50 mila e, clamorosamente, il pacco da 300 mila euro, riducendo le sue possibilità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Graziano spiazza lo studio: "Che lavoro faccio"

La partita di Graziano ad Affari Tuoi: “Come operaio non arrivavo a fine mese, così mi sono inventato il lavoro” - La storia di Graziano, il pacchista dell’Abruzzo e venditore ambulante di arrosticini, ci ricorda quanto la vita possa riservare sorprese inattese.

