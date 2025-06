Affare Beukema maxi offerta del Napoli | il Bologna ferma tutto

Il Napoli si prepara a rafforzare la propria retroguardia con un colpo importante: il giovane e promettente Sam Beukema del Bologna. Con Conte che punta a una difesa solida e affidabile, il club azzurro accelera per assicurarsi il talento olandese, considerando già la strada da percorrere per portarlo in azzurro. La sfida è aperta, e il futuro della difesa partenopea potrebbe cambiare proprio grazie a questa mossa strategica.

Il Napoli lavora per rinforzare la retroguardia: Beukema è il primo obiettivo. La difesa è al centro del progetto di Conte. Il Napoli accelera sul mercato per consegnare ad Antonio Conte una difesa solida e affidabile, dove serve un rinforzo in grado di guidare il reparto e garantire continuità . L’obiettivo numero uno risponde al nome di Sam Beukema, centrale olandese del Bologna che ha impressionato per rendimento, maturità e personalità . Beukema è molto più di una suggestione. Il Napoli lo segue da tempo e ha individuato nel centrale rossoblù il profilo ideale per la nuova stagione ricca di impegni e partite. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Affare Beukema, maxi offerta del Napoli: il Bologna ferma tutto

