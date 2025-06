AEW | Jon Moxley citato in giudizio per negligenza e aggressione

personaggi più iconici e controversi della AEW, incarnando lo spirito di sfida e audacia che la distingue. Tuttavia, recenti sviluppi legali hanno scosso l’ambiente: Jon Moxley è stato citato in giudizio per negligenza e aggressione, sollevando interrogativi sul suo ruolo e sulla sicurezza all’interno del ring. Una vicenda che potrebbe ridefinire il suo futuro e il volto stesso della federazione.

Fin dal suo lancio, la AEW ha sempre cercato di distinguersi per la sua imprevedibilità, il suo carattere più “ribelle” rispetto alla più edulcorata WWE, e un certo amore per il rischio. E sicuramente la figura di Jon Moxley in tutto questo ha giocato un ruolo centrale: protagonista di alcuni dei momenti più estremi della federazione, tra soffocamenti con catene, stecchini infilzati in testa e colpi con mazze ferrate, Mox è sicuramente uno dei wrestler più intensi e più inclini alla violenza nella federazione di Tony Khan. Ma questa sua indole sembra essere al centro dell’attenzione per il motivo sbagliato, questa volta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net