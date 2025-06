AEW | Collision potrebbe spostarsi al giovedì

La AEW potrebbe cambiare rotta e spostare Collision al giovedì, offrendo ai fan una nuova esperienza settimanale. Secondo le dichiarazioni di Sean Ross Sapp durante il podcast Fightful Report, questa mossa strategica potrebbe rafforzare la programmazione del network e migliorare l’engagement degli appassionati. Un cambiamento che promette di rivoluzionare il panorama del wrestling, ma solo il tempo ci dirà se questa scelta sarà vincente o meno.

La AEW sta valutando un cambio di strategia per il sabato sera: Collision potrebbe presto trovare una collocazione permanente al giovedì. Le dichiarazioni di Sean Ross Sapp. Durante l'episodio del 16 giugno del podcast Fightful Report, Sean Ross Sapp ha risposto a una domanda diretta sul possibile spostamento permanente di AEW Collision al giovedì. La questione ha preso piede tra i fan dopo che la AEW ha trasmesso in anticipo l'episodio del 17 aprile in diretta di giovedì per evitare la competizione con il weekend di WrestleMania 41. Sapp ha chiarito che, sebbene non ci sia ancora uno spostamento ufficiale, la possibilità diventa più concreta una volta che gli impegni sportivi del network si allentano: "Direi che ora – o meglio, una volta finita la Stanley Cup – diventa più una possibilità.