AEW | aggiornamento sullo status di Jamie Hayter incerti i tempi del ritorno

L’attesa per il ritorno di Jamie Hayter si fa più lunga: ancora incerte le tempistiche del suo rientro, dopo il forte match contro Mercedes Moné a Double or Nothing. La wrestler britannica, infatti, non ha ancora ottenuto l’idoneità medica necessaria per tornare a lottare e, da allora, la sua presenza è stata quasi inesistente, lasciando i fan e la AEW in attesa di aggiornamenti ufficiali. La federazione è costretta a ripensare i piani futuri...

Jamie Hayter non è ancora tornata in TV dopo il suo intenso match contro Mercedes Moné a Double or Nothing, e ora il motivo è chiaro: non ha ancora ricevuto l'idoneità medica per tornare a lottare. Sebbene abbia fatto una breve apparizione in un segmento con Thekla a Dynamite poco dopo il pay-per-view, da allora è rimasta assente. Non era nemmeno presente nel backstage dell'episodio più recente. La AEW costretta a cambiare i piani per Jamie Hayter. Secondo quanto riportato da Fightful Select, fonti interne alla AEW hanno confermato che Hayter verrebbe subito utilizzata se fosse disponibile, segno che non è ancora pronta per tornare sul ring.

In questa notizia si parla di: jamie - hayter - aggiornamento - status

