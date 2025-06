Adriano | Le persone non capiscono cosa sia la depressione Sembravo uguale a tutti ma non era così

Adriano, l'Imperatore del calcio, ci svela un lato inedito della sua vita: tra successi e momenti difficili, la depressione ha bussato alla sua porta, spesso fraintesa e invisibile. Racconta con sincerità il dolore per la perdita del padre e la scelta coraggiosa di tornare in Brasile, lasciando dietro di sé un'icona sportiva. La sua storia è un viaggio di resilienza che va oltre il campo da gioco—continua a leggere per scoprire come abbia trovato la forza di rialzarsi.

Adriano si racconta, dal punto di vista calcistico e personale: l'Imperatore parla delle sue difficoltà dopo la morte del padre e della scelta di lasciare l'Inter per tornare in Brasile dalla sua famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

