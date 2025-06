Adolescenza come valore a Roma La Salute Mentale in Piazza

Adolescenza come valore e salute mentale al centro dell’attenzione a Roma. Oltre mille persone, tra giovani e adulti, hanno sfidato il caldo per partecipare a "La Salute Mentale in Piazza", un evento che mette in luce l’importanza di questa fase cruciale della vita e della cura del benessere psicologico. Un momento di confronto e sensibilizzazione che rafforza il ruolo della comunità nel promuovere una cultura della salute mentale diffusa e accessibile a tutti.

Roma, 16 giu. (askanews) - Oltre mille persone, tra cui molti giovani, hanno sfidato il caldo per partecipare all'evento della Fondazione Massimo Fagioli, "La Salute Mentale in Piazza", organizzato domenica 15 giugno durante la tradizionale Festa d'Estate alla Città dell'Altra Economia a Roma all'interno della rassegna Testaccio Estate. Un tema di grande attualità: la salute mentale, che i promotori hanno affrontato come "obiettivo psichiatrico, psicologico, culturale e politico". Di grande interesse lo "Speciale Left Talk", che la Fondazione ha organizzato in collaborazione con la rivista Left e che ha aperto un importante spazio di discussione, che ha coinvolto, associazioni, psichiatri, giovani e insegnanti attorno al tema: "Salute mentale e Adolescenza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Adolescenza come valore, a Roma "La Salute Mentale in Piazza"

