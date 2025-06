ADM l' accordo con il Politecnico Milano per innovazione tecnologica ricerca e formazione

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e il Politecnico di Milano uniscono le forze per guidare l'innovazione tecnologica, scientifica e formativa. Questa collaborazione rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di soluzioni all'avanguardia, potenziando la ricerca e la formazione in ambito digitale. Con questo accordo, si apre una nuova era di sviluppo e progresso, pronta a rivoluzionare il settore e a garantire un futuro più efficiente e sostenibile.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e il Politecnico di Milano hanno firmato, oggi, un importante Accordo di collaborazione finalizzato a sviluppare attività congiunte in ambito tecnologico, scientifico e di ricerca. La firma dell'Accordo segna l'inizio di una partnership strategica che mira a promuovere l'innovazione, migliorare la formazione accademica e professionale e sviluppare progetti di ricerca per la trasformazionedigitale della Pubblica Amministrazione. L'Accordo, siglato dal Direttore dell'Agenzia, Roberto Alesse, e dalla Rettrice del Politecnico, Donatella Sciuto, pone le basi per un lavoro comune in numerosi ambiti, tra cui la ricerca applicata, lo sviluppo di soluzioni innovative, la progettazione di percorsi formativi e la partecipazione a bandi di finanziamento europei. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - ADM, l'accordo con il Politecnico Milano per innovazione tecnologica, ricerca e formazione

