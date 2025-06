ADM firmato accordo di collaborazione con Politecnico Milano per innovazione tecnologica

L’ADM e il Politecnico di Milano uniscono le forze per spingere l’innovazione tecnologica, segnando un passo decisivo verso soluzioni all’avanguardia nel settore. Questa collaborazione strategica apre nuove frontiere di ricerca e sviluppo, promuovendo progresso e competitività. Un investimento nel futuro che rafforza il legame tra istituzioni pubbliche e accademiche, creando un ecosistema favorevole all’innovazione. Uniamo le competenze per plasmare un domani più intelligente e sostenibile.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e il Politecnico di Milano hanno firmato, oggi, un importante Accordo di collaborazione finalizzato a sviluppare attività congiunte in ambito tecnologico, scientifico e di ricerca.

