addio allo storico autolavaggio di via dante chiuso dopo quasi mezzo secolo di lavoro

Dopo quasi mezzo secolo di servizio alla comunità di Como, l'autolavaggio dei fratelli Zanfrini in via Dante si prepara a una nuova fase. Più di una generazione ha affidato le proprie auto alle mani esperte di chi ha fatto della qualità e della cortesia il proprio marchio di fabbrica. Con la chiusura ufficiale, si apre un capitolo di ricordi e nostalgia, lasciando spazio a nuovi inizi e opportunità per il centro città.

Più di una generazione ha portato a lavare la propria auto in via Dante, dal Washing Car dei fratelli Zanfrini, l'unico autolavaggio presente in centro a Como. L'addio sabato scorso, mentre oggi gli addetti sono già al lavoro per smantellare tutte le attrezzature dell'azienda che ha chiuso dopo.

