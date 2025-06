Addio a Tobias Tappeiner promessa del tennis altoatesino morto in un tragico incidente

Il mondo del tennis altoatesino piange la perdita di Tobias Tappeiner, promettente talento e giovane istruttore di soli 24 anni, tragicamente scomparso in un incidente stradale sull’A22. La sua passione e il suo sorriso rimarranno impressi nei ricordi di chi lo conosceva, mentre si moltiplicano i messaggi di cordoglio. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore, ricordando Tobias come esempio di dedizione e amore per lo sport.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia sull’A22: contromano in autostrada, uno schianto fatale. Profondo lutto nel mondo del tennis altoatesino per la tragica scomparsa di Tobias Tappeiner, giovane tennista e istruttore di appena 24 anni, rimasto vittima di un devastante incidente stradale sull’autostrada del Brennero (A22). Il giovane era alla guida dell’auto che, nella mattinata di domenica, ha imboccato contromano lo svincolo di Bolzano Sud, finendo per scontrarsi frontalmente con una vettura in cui viaggiava una famiglia di Varna diretta al mare per le vacanze. Tobias è morto sul colpo, mentre le cinque persone a bordo dell’altro veicolo – genitori e tre bambini – sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Addio a Tobias Tappeiner, promessa del tennis altoatesino morto in un tragico incidente

In questa notizia si parla di: tobias - tappeiner - tennis - altoatesino

Schianto mortale in A22, la vittima è Tobias Tappeiner - Un drammatico schianto sulla A22 si è portato via Tobias Tappeiner, 25 anni, stimato insegnante di tennis e amatissimo a San Paolo di Appiano.

E' il 25enne Tobias Tappeiner, apprezzato maestro di tennis altoatesino, la vittima del tragico frontale in A22 Vai su Facebook

Maestro di tennis conosciuto nell'ambiente sportivo, solo le indagini potranno chiarire il perché abbia preso l'autostrada contromano, schiantandosi contro l'auto con una famiglia a bordo Vai su X

Tragedia nel tennis: morto Tobias Tappeiner, l’ex promessa che aveva battuto Sinner; Viaggiava contromano in A22: morto a 24 anni Tobias Tappeiner. L'ex promessa del tennis da ragazzo aveva battu; Auto contromano si schianta in A22, il 24enne morto alla guida era l’ex rivale di Sinner a Bolzano.

Tragedia nel tennis: morto Tobias Tappeiner, l’ex promessa che aveva battuto Sinner - Istruttore presso la scuola tennis d un circolo a Bolzano, il ragazzo militava nel campionato di Serie B1 ... corrieredellosport.it scrive

Tobias Tappeiner, il tennista morto a 24 anni in un incidente: viaggiava contromano sull'A22. Da ragazzino aveva battuto Sinner - Lutto nel tennis altoatesino: Tobias Tappeiner, 24 anni, è morto in un incidente stradale sull’autostrada del Brennero. Lo riporta msn.com