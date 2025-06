Addio a Leonard Lauder autore dell' espansione globale del colosso beauty e creatore dell' indicatore economico Lipstick Index

Con la scomparsa di Leonard Lauder, si spegne un'epoca nel mondo della bellezza e dell'imprenditoria. Visionario e innovatore, ha trasformato Estée Lauder in un colosso globale, contribuendo anche alla crescita del celebre Lipstick Index. La sua eredità resterà per sempre come esempio di successo e passione, ispirando le future generazioni a continuare a scrivere storie di eccellenza nel settore cosmetico.

L'uomo d'affari che ha costruito l'impero globale di Estée Lauder, raccogliendo l'eredità di sua madre Estée, è morto a 92 anni, lasciando a chi resta uno dei più grandi giganti cosmetici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Addio a Leonard Lauder, autore dell'espansione globale del colosso beauty, e creatore dell'indicatore economico «Lipstick Index»

In questa notizia si parla di: lauder - globale - addio - leonard

Addio a Leonard Lauder, l’uomo che ha trasformato Estée Lauder in un impero; Addio a Leonard Lauder, signore discreto del lusso e del rossetto; Addio a Leonard Lauder: un gigante della cosmetica.

Addio a Leonard A. Lauder, visionario della bellezza e filantropo dell'arte - Lauder, figura chiave di Estée Lauder Companies, lascia un'eredità di innovazione nella bellezza e filantropia nell'arte. Segnala quotidiano.net

Addio a Leonard Lauder, l’uomo che ha trasformato Estée Lauder in un impero - È morto a 92 anni Leonard Lauder, figlio di Estée Lauder, che ha preso in mano il marchio facendolo diventare un impero. amica.it scrive