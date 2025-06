Addio a Leonard A. Lauder, visionario della bellezza e filantropo dell'arte. Presidente emerito dell’omonimo gruppo di cosmesi, Lauder ha rivoluzionato il settore con il suo spirito innovativo e il suo impegno nel sociale, lasciando un'impronta indelebile nel mondo della cosmetica e della cultura. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 92 anni, rappresenta una grande perdita per tutti coloro che credono nel potere trasformativo dell’arte e dell’innovazione.

Leonard A. Lauder, presidente emerito dell'omonimo gruppo di cosmesi, è morto sabato scorso, il 14 giugno, all'età di 92 anni. Ne dà notizia il gruppo e la famiglia. Lauder è nato nel 1933 a New York, era il figlio maggiore di Estée e Joseph H. Lauder, fondatori di The Estée Lauder Companies. "Entrò in azienda nel 1958 e per oltre sei decenni Lauder è stato un visionario e un innovatore, contribuendo a trasformare l'azienda da una manciata di prodotti venduti con un unico marchio nei negozi statunitensi al leader globale multimarca della bellezza di prestigio che è oggi", ne è stato presidente dal 1972 al 1995 e amministratore delegato dal 1982 al 1999.