Ad Asl Lecce la certificazione per la parità di genere | equità in selezione e carriere

Ad ASL Lecce, l'impegno per la parità di genere si traduce in un riconoscimento ufficiale: la certificazione di equità di genere rilasciata da Bureau Veritas Italia, che attesta il nostro impegno nel promuovere una gestione inclusiva e meritocratica. Questo traguardo rafforza la nostra missione di garantire opportunità uguali e trasparenza nelle selezioni e nelle carriere, consolidando il nostro ruolo come modello di eccellenza e innovazione nel settore sanitario.

In questa notizia si parla di: lecce - certificazione - parità - genere

