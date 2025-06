Ad Arezzo il passaggio della terza tappa della 1000 Miglia | come cambiano sosta e circolazione

Arezzo si prepara ad accogliere con entusiasmo la terza tappa della 1000 Miglia, un evento che porta in città fascino e velocità. Giovedì 19 giugno, il passaggio della storica corsa modificherà temporaneamente la circolazione e le soste, creando un’atmosfera unica per appassionati e residenti. Scopri come la città si trasforma durante questa giornata di emozioni e tradizione, invitandoti a vivere da vicino questa spettacolare manifestazione.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Giovedì 19 giugno è il giorno previsto per il passaggio in città della 43esima rievocazione storica 1000 Miglia. Il programma della manifestazione prevede già nei giorni precedenti il??montaggio di varie strutture all'interno del Prato, l'arrivo delle Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2025 per le 11:00 e quello delle altre auto storiche dalle 12:00. I veicoli partecipanti, provenienti dalla SS 73 percorreranno via Simone Martini, viale Giotto, via Crispi, corso Italia, via dei Pileati, via dell'Orto per arrivare in piazza della Libertà dov'è previsto il controllo orario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ad Arezzo il passaggio della terza tappa della 1000 Miglia: come cambiano sosta e circolazione

